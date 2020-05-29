В Чувашии пропал пенсионер, который страдает потерей памяти

29 Май 2020 2020-05-29T10:28:22+03:00

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В Чувашии начались активные поиски 61-летнего Юрия Иванова из Цивильска. Пенсионер, который страдает потерей памяти, ушел из дома и пропал 23 мая. Родные обратились за помощью в полицию.

Известно, что Юрий Владимирович ростом около 173 сантиметров имеет среднее телосложение, русые волосы с проседью, карие глаза. На момент пропажи на нем была черная тканевая куртка, темно-синие трико и черные кроссовки.

Пенсионер может находится в другом районе. Просьба ко всем, кто видел Юрия Иванова, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU