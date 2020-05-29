2020-05-29T09:51:36+03:00
Происшествия

В Марий Эл женщина укусила полицейского за замечание, что она находится без маски

Возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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Женщину задержали за нападение на полицейскогоЖенщину задержали за нападение на полицейскогоФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В поселке Параньга Параньгинского района республики 38-летняя посетительница местного рынка стояла в очереди за продуктами без средства индивидуальной защиты - маски. Ее заметил местный участковый и сделал замечание, сообщив, что она совершает административное правонарушение. Он начал составлять на нее протокол, но злоумышленница решила сбежать. Когда полицейский догнал женщину, то она укусила его за руку.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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