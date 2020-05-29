В Марий Эл женщина укусила полицейского за замечание, что она находится без маски
В поселке Параньга Параньгинского района республики 38-летняя посетительница местного рынка стояла в очереди за продуктами без средства индивидуальной защиты - маски. Ее заметил местный участковый и сделал замечание, сообщив, что она совершает административное правонарушение. Он начал составлять на нее протокол, но злоумышленница решила сбежать. Когда полицейский догнал женщину, то она укусила его за руку.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - сообщили в СУ СКР Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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