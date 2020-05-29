2020-05-29T09:14:23+03:00
Происшествия

В Марий Эл разыскивают женщину, бросившую в поле новорожденного сына

Лика ИСАЕВА
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С места преступления. Фото СУ СКР Марий ЭлС места преступления. Фото СУ СКР Марий ЭлФото: Из материалов пресс-службы
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Страшную находку сделали прохожие во время прогулки в лесопарковой зоне на границе Йошкар-Олы и Медведевского района республики 3 марта. На участке местности, расположенном в поле в районе частного сектора улицы Водопроводная Йошкар-Олы на расстоянии чуть более 300 метров от улицы Комсомольской они обнаружили скелетированные останки новорожденного ребенка.

Экспертам удалось установить пол ребенка, это был мальчик.

СУ СКР Марий Эл обращается к жителям республики с просьбой:

- Просим лиц, обладающих информацией о захоронении трупа, женщинах возможно причастных к указанным событиям, позвонить по телефонам 68-00-63, 58-28-98, 58-27-00, 58-45-63, 58-02-84. Анонимность гарантируется, сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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