В Марий Эл разыскивают женщину, бросившую в поле новорожденного сына

29 Май 2020 2020-05-29T09:14:23+03:00

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Страшную находку сделали прохожие во время прогулки в лесопарковой зоне на границе Йошкар-Олы и Медведевского района республики 3 марта. На участке местности, расположенном в поле в районе частного сектора улицы Водопроводная Йошкар-Олы на расстоянии чуть более 300 метров от улицы Комсомольской они обнаружили скелетированные останки новорожденного ребенка.

Экспертам удалось установить пол ребенка, это был мальчик.

СУ СКР Марий Эл обращается к жителям республики с просьбой:

- Просим лиц, обладающих информацией о захоронении трупа, женщинах возможно причастных к указанным событиям, позвонить по телефонам 68-00-63, 58-28-98, 58-27-00, 58-45-63, 58-02-84. Анонимность гарантируется, сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU