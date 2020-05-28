В Чувашии за чертой бедности живут 212,5 тысяч человек
И это на 6,5 тысяч меньше, чем в 2018 году
Предварительно, доход ниже 7 тысяч рублей в прошлом году получали 8% населения региона.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По итогам 2019 года 212,5 тысяч жителей Чувашии зарабатывают меньше прожиточного минимума. Это 17,4% от всего населения республики. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил Чувашстат.
Предварительно, доход ниже 7 тысяч рублей в прошлом году получали 8% населения, до 10 тысяч рублей – 12,4 %, до 14 тысяч – 18,5 %, до 19 тысяч – 19,5 %, до 27 тысяч рублей – 19,9%.
Отметим, что в 2018 году людей, живущих за чертой бедности, в регионе было больше - порядка 219 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU