В Чувашии за чертой бедности живут 212,5 тысяч человек

28 Май 2020 2020-05-28T17:46:15+03:00

Предварительно, доход ниже 7 тысяч рублей в прошлом году получали 8% населения региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И это на 6,5 тысяч меньше, чем в 2018 году

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По итогам 2019 года 212,5 тысяч жителей Чувашии зарабатывают меньше прожиточного минимума. Это 17,4% от всего населения республики. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил Чувашстат.

Предварительно, доход ниже 7 тысяч рублей в прошлом году получали 8% населения, до 10 тысяч рублей – 12,4 %, до 14 тысяч – 18,5 %, до 19 тысяч – 19,5 %, до 27 тысяч рублей – 19,9%.

Отметим, что в 2018 году людей, живущих за чертой бедности, в регионе было больше - порядка 219 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU