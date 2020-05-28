2020-05-28T17:28:48+03:00
Происшествия

Пожар на территории психоневрологического интерната в Марий Эл: эвакуирован 81 человек

Общая площадь возгорания составила около 980 квадратных метров [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС Марий ЭлФото: пресс-служба МЧС Марий Эл
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В среду, 27 мая, в поселке Зеленый Советского района загорелся банно-прачечный комплекс на территории Кундуштурского психоневрологического интерната. Клубы дыма в 17.00 заметили сотрудники учреждения, который и вызвали на место пожарных. К тому моменту здание горело более 10 минут.

- Банно-прачечный комплекс, крыша которого загорелась, был пристроен к одноэтажному жилому корпусу. Руководство и персонал учреждения среагировало на создавшуюся ситуацию оперативно – сразу после обнаружения пожара 81 человек, проживавший в жилом корпусе, а также персонал, был эвакуирован в безопасное место (столовую и соседний жилой корпус), никто не пострадал, - отмечают в пресс-службе МЧС Марий Эл.

Общая площадь возгорания составила около 980 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный второй номер сложности. Несмотря на это, спасатели смогли предотвратить распространение огня на ближайшие постройки, локализовать его, а после и вовсе ликвидировать.

Причина произошедшего выясняется.

Пожар на территории психоневрологического интерната в Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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