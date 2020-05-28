В Чувашии пьяный мужчина попал под свой мотоблок и сломал ноги
Днем 27 мая произошло происшествие в Мариинско-Посадском районе республики. 35-летний мужчина по пьяни мотоблоком начал обрабатывать огород. И уже в 13.00 по своей собственной неосторожности он попал под его колеса. В результате культиватор переломал ему ноги.
Родственники пострадавшего вызвали ему "скорую". Приехавшие медики ввели пациенту обезболивающее, наложили шину, на носилках погрузили в автомобиль и доставили в травмпункт, сообщили в пресс-службе республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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