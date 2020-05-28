В Чувашии в кювете перевернулась "Лада Гранта": один человек погиб
Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 мая в 19.53 в Батыревском районе республики. Медиков и сотрудников Госавтоинспекции Чувашии на место аварии вызвали очевидцы.
По их словам, легковушка "Лада Гранта" на скорости вылетела в кювет и перевернулась . По предварительным данным, 43-летний водитель не справился с управлением во время движения. Мужчина получил травмы, оказавшиеся смертельными, он скончался на месте происшествия.
Приехавшие медики "скорой" лишь констатировали гибель водителя, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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