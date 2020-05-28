Футболист челнинского «КАМАЗа» стал новым российским чемпионом по пенальти

28 Май 2020 2020-05-28T16:50:58+03:00

Александр Гаглоев забивал голы ударом с 11-метровой отметки 26 раз за последние 10 лет

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По данным интернет-портала «Трансфермаркт» полузащитника футбольного клуба из Набережных Челнов «КАМАЗ» признали самым успешным российским исполнителем пенальти за последние 10 лет.

Александр Гаглоев с 2010 года забивал голы ударом с 11-метровой отметки 26 раз. Это, например, на девять голов больше, чем у Николая Комличенко из московского «Динамо» или игрока сборной России и московского «Локомотива» Федора Смолова, которые расположились на второй строчке рейтинга с 17-ю голами.

ИСТОЧНИК KP.RU