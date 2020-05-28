«Путинские» 10 000 рублей на одного ребенка во время пандемии коронавируса выдадут более 640 000 жителям Татарстана

28 Май 2020 2020-05-28T15:16:31+03:00

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Сегодня, 28 мая, на пресс-конференции глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова сообщила журналистам, что в республике «путинские» 10 000 рублей на каждого ребенка получат 640 377 человек.

Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин объявил о дополнительной мере поддержки семей с детьми вовремя пандемии коронавируса. Независимо от уровня дохода семьи родители получат единовременную выплату на одного ребенка (в возрасте от 3 до 16 лет) в размере 10 000 рублей. Заявку на получение этих денег можно оформить в личном кабинете на портале госуслуг. Выплаты начнутся с 1 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU