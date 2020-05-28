В Казани около речпорта иномарка насмерть сбила пешехода

28 Май 2020 2020-05-28T17:22:51+03:00

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Смертельная авария произошла сегодня, 28 мая, в 11.54 около речного порта Казани на улице Портовой в Приволжском районе, напротив пригородного автовокзала. По предварительным данным, автомобиль "Фольскваген Туарег" выехал на "красный" сигнал светофора и сбил двух мужчин, которые переходили дорогу.

В результате наезда на месте происшествия скончался один из пешеходов - 43-летний мужчина, сообщили в Госавтоинспекции Казани. Второй пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован в РКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU