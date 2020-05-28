2020-05-28T15:24:50+03:00
Общество

В Казани нашли живым пропавшего Олега Кривоногова

43-летний мужчина не выходил на связь с близкими с 23 мая
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В четверг, 28 мая, в Казани завершились поиски 43-летнего Олега Кривоногова. Напомним, мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, перестал выходить на связь с близкими 23 мая. Последние обратились за помощью к полицейским и членам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Спустя пять дней поисков волонтеры сообщили, что пропавший найден живым. Где он находился все это время и почему не связался с родными, не уточняется.

Отметим, в Татарстане до сих пор ищут 88-летнего Геннадия Богоуславского из Казани, 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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