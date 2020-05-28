В Казани снесут еще 26 нелегальных ларьков
В Казани выявили еще 26 нелегальных ларьков. Инормация об этом появилась в сборнике электронных документах мэрии города.
Речь идет об объектах по адресам: улица Адоратского, 19, 33, 34 и 53; проспект Ямашева, 94; улица Гвардейская, 54г; улица Фучика, 94; улица Яхина, 2; улица Беломорская (кад. №16:50:210102:728); улица Чистопольская, 9а и 17; улица Мусина, 23; улица Четаева, 25; улица Чуйкова, 20 и 27а; улица Глушко, 8; проспект Амирхана, 22; улица Лукина, 11, корп. 2; улица Халезова, 4.
Все эти киоски и павильоны будут снесены. Сейчас их владельцы могут сделать это сами, в противном случае к процессу подключатся власти.
ИСТОЧНИК KP.RU