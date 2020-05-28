2020-05-28T12:45:00+03:00
Экономика

РЖД продают шпалопропиточный завод в Зеленодольске

Предприятие оценили в 112,4 миллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Продается комплекс из 61 объекта недвижимости общей площадью порядка 15,61 гектар.Продается комплекс из 61 объекта недвижимости общей площадью порядка 15,61 гектар.Фото: Валерий РОМАНОВ
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В Татарстане на продажу выставлен Зеленодольский шпалопропиточный завод. За предприятия просят 112,4 миллиона рублей. Продавцом выступает ОАО “Российские железнодорожные дороги”, так как ранее предприятие вошло в состав дочерного общества РЖД - ОАО “ТрансВудСервис”.

Так, продается комплекс из 61 объекта недвижимости общей площадью порядка 15,61 гектара.

К слову, это уже не первая попытка продать Зеленодольский шпалопропиточный завод. Впервые это хотели сделать еще в 2010 году, а после и в 2016-ом. Покупателей тогда так и не нашлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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