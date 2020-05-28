Благоустройство дворов в Чебоксарах начнется 1 июня

28 Май 2020 2020-05-28T16:52:06+03:00

Благоустройство должно будет завершится к концу лета текущего года. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

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В Чебоксарах подвели итоги электронных аукционов на благоустройство 35 дворов Калининского, Ленинского и Московского районов. На работы ранее было выделено 318 миллионов рублей.

В частности, в Калининском районе благоустроят 8 дворов. Отремонтированы будут 42,9 тысяч квадратных метров дворовых проездов, 14,1 тысяч “квадратов” тротуаров, 7,8 тысяч “квадратов” площадок с малыми архитектурными формами. Кроме того, построят 5,2 тысяч квадратных метров тротуаров и 5,8 тысяч “квадратов” парковочных мест.

В Ленинском районе благоустроят 12 дворов. Отремонтированы будут 28,9 тысяч “квадратов” дворовых проездов, 6,1 тысяч “квадратов” тротуаров, 7,2 тысяч “квадратов” площадок с малыми архитектурными формами. Кроме того, построят 1,5 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек и 1,9 тысяч “квадратов” парковочных мест.

В Московском районе благоустроят 15 дворов. Отремонтированы будут 49,9 тысяч “квадратов” дворовых проездов, 9,7 тысяч “квадратов” тротуаров и 2,4 тысяч квадратных метров площадок с малыми архитектурными формами. Кроме того, построят 3,9 тысяч “квадратов” пешеходных дорожек” и 4,2 “тысяч” квадратов парковочных мест.

Работы начнутся 1 июня и должны будут завершится к концу лета 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU