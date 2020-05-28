С июня 2020 российский лоукостер запускает авиарейсы из Казани по четырем направлениям

28 Май 2020 2020-05-28T12:02:47+03:00

Речь, в том числе, идет и о полетах в Сочи и Анапу

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Российский лоукостер возобновляет авиарейсы из Казани по четырем направлениям - в Сочи, Анапу, Москву и Санкт-Петербург.

Так, уже с 5 июня из столицы Татарстана можно будет улететь в Москву (Внуково). Самолеты туда будут отправляться ежедневно в 18.45 с прибытием в 20.15. Обратно лайнер вылетает в 16.40 и приземляется в Казани в 18.15.

А с 11 июня начнутся полеты в Анапу. Пока они стартуют с сокращенной частоты с последующим переходом на график движения 5 вылетов в неделю (кроме понедельника и пятницы).

Так, из Казани самолет будет отправляться в 20.40. В Анапе он окажется в 23.15. Обратный вылет намечен на 17.55 с посадкой в столице Татарстана в 20.10.

С 12 июня заработает летная программа в Санкт-Петербург - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. С 21 июня самолеты будут отправляться туда на ежедневной основе:

- вылет из Казани в 20.55, прибытие в Санкт-Петербург в 23.10;

- вылет из Санкт-Петербурга в 18.20, посадка в Казани в 20.30.

13 июня возобновляются рейсы в Сочи. Они будут почти ежедневными – придется уточнять самим каждый раз, глядя на расписание в аэропорту:

- вылет из Казани в 11.05, прибытие в Сочи в 13.45;

- вылет из Сочи в 08.05, посадка в Казани в 10:35.

ИСТОЧНИК KP.RU