В Чувашии экс-министр юстиции требовала через суд восстановить ее на работе

28 Май 2020 2020-05-28T12:28:05+03:00

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Свое иск о восстановлении в должности экс-министр юстиции Чувашии Татьяна Тимофеева направила в Ленинский районный суд Чебоксар еще 13 марта.

В частности, бывшая глава республиканского ведомства требовала: восстановить ее на работе в должности и.о. министра; взыскать средний заработок за время вынужденного прогула в сумме 117 тысяч рублей; изменить основание увольнения, а также подписать приказ об увольнении уполномоченным лицом; внести изменения в трудовой книжке об основании увольнения; взыскать компенсацию в соответствии с условиями трудового договора в сумме 1 164 695 рублей. Также Татьяна Тимофеева имеет претензии и к некоторым СМИ, которые строили версии причин ее увольнения.

Напомним Тимофеева возглавляла министерство юстиции с 14 ноября 2016 года. Уволена же она была в начале 2020-го после прихода врио главы республики Олега Николаева

Вот только когда дело дошло уже до судебного заседания, экс-министр так на него и не явилась. Причем дважды. Хотя Тимофеева и была извещена о начале процесса должным образом. В итоге от экс-министра в суд поступило заявление, в котором она просила оставить ее иск без рассмотрения. Это просьба в итоге была удовлетворена.

ИСТОЧНИК KP.RU