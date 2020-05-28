В Чувашии ночью неизвестный дотла спалил Lexus
Припаркованный во дворе многоэтажки на улице Строителей в Новочебоксарске Lexus вспынул сегодня, 28 мая, в 1.00. На место сразу вызвали пожарных, но к их приезду иномарка была полностью объята огнем. Спасти автомобиль не смогли.
Возле горящего автомобиля были припаркованы другие машины, но их владельцы успели отогнать их в безопасные места.
Во время изучения места происшествия было сделано предположение, что автомобиль подожгли. Эта версия нашла свое подтверждение, когда посмотрели записи с городской камеры видеонаблюдения. К автомобилю подходит человек, который чем-то поливает Lexus, поджигает и убегает с места происшествия.
В Чувашии ночью неизвестный дотла спалил Lexus. Автор: НА СВЯЗИ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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