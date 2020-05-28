28 Май 2020 2020-05-28T11:16:11+03:00

При этом едва не пострадали стоящие рядом машины [видео]

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Припаркованный во дворе многоэтажки на улице Строителей в Новочебоксарске Lexus вспынул сегодня, 28 мая, в 1.00. На место сразу вызвали пожарных, но к их приезду иномарка была полностью объята огнем. Спасти автомобиль не смогли.

Возле горящего автомобиля были припаркованы другие машины, но их владельцы успели отогнать их в безопасные места.

Во время изучения места происшествия было сделано предположение, что автомобиль подожгли. Эта версия нашла свое подтверждение, когда посмотрели записи с городской камеры видеонаблюдения. К автомобилю подходит человек, который чем-то поливает Lexus, поджигает и убегает с места происшествия.

В Чувашии ночью неизвестный дотла спалил Lexus. Автор: НА СВЯЗИ.

ИСТОЧНИК KP.RU