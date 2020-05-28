В Куйбышевское водохранилище выпустили 20 тысяч штук молодой стерляди
Это сделали сотрудники Минприроды и Отдела госконтроля и охраны водных биологических ресурсов Марий Эл
Фото: министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Марий Эл
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Накануне сотрудники Минприроды, Отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и Отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов Марий Эл выпустили в Куйбышевское водохранилище 20 тысяч штук молодой стерляди. Их средняя навеска составила не менее 3 грамм.
-Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов осуществлены в целях компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания, - сообщают в пресс-службе регионального ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU