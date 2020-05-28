В Димитровграде автомобиль сбил 4-летнего ребенка, который переходил дорогу
Наезд произошел поздно вечером
Врачи отпустили ребенка на домашнее лечение.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Поздно вечером в среду, 27 мая, у дома №16 “А” на улице Мостовая в Димитровграде “Лада Веста” сбила 4-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу в неположенном месте перед близко идущим автомобилем. За рулем легковушки находился 34-летний мужчина.
- В результате ДТП пешеход обращался в медицинское учреждение, отпущен домой, назначено амбулаторное лечение, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU