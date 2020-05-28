2020-05-28T13:02:09+03:00
Происшествия

В Димитровграде автомобиль сбил 4-летнего ребенка, который переходил дорогу

Наезд произошел поздно вечером
Алина ГАБДУЛИНА
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Врачи отпустили ребенка на домашнее лечение.Врачи отпустили ребенка на домашнее лечение.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Поздно вечером в среду, 27 мая, у дома №16 “А” на улице Мостовая в Димитровграде “Лада Веста” сбила 4-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу в неположенном месте перед близко идущим автомобилем. За рулем легковушки находился 34-летний мужчина.

- В результате ДТП пешеход обращался в медицинское учреждение, отпущен домой, назначено амбулаторное лечение, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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