В Ульяновске автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста, который выехал на “красный”
Ребенок с места ДТП был госпитализирован
За рулем отечественной легковушки был 35-летний трезвый мужчина.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 27 мая, в 12.20 у дома №30 “А” на улице Врача Михайлова в Ульяновске автомобиль “ВАЗ 21099” совершил наезд на 11-летнего велосипедиста. По предварительным данным, мальчик пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на “красный”. С места ДТП он был госпитализирован, сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.
Известно, что за рулем отечественной легковушки был 35-летний трезвый мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU