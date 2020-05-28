В Ульяновске автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста, который выехал на “красный”

28 Май 2020 2020-05-28T10:48:03+03:00

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В среду, 27 мая, в 12.20 у дома №30 “А” на улице Врача Михайлова в Ульяновске автомобиль “ВАЗ 21099” совершил наезд на 11-летнего велосипедиста. По предварительным данным, мальчик пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на “красный”. С места ДТП он был госпитализирован, сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.

Известно, что за рулем отечественной легковушки был 35-летний трезвый мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU