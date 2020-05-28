В Чувашии иномарка вылетела на разделительное кольцо и врезалась в магазин, водитель погиб

28 Май 2020 2020-05-28T09:59:48+03:00

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Авария произошла 27 мая в 19.10 на Вурнарском шоссе. Все запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на магазине. На большой скорости на разделительный газон на кольце вылетает иномарка, цепляя землю, пролетает несколько метров по газону, пролетает через дорогу и приземляется на другой стороне, где автомобиль начинает кувыркаться и влетает в магазин.

В результате аварии снесена стена придорожного магазина, иномарка Hyundai Solaris с госномерами Нижегородской области получила сильные повреждения. Шансов выжить у водителя не было - он погиб на месте аварии.

Шансов выжить у водителя не былоФото: МВД по Чувашской Республике

При разборе дорожно-транспортного происшествия установили личность погибшего водителя. Им оказался ранее лишенный водительских прав мужчина. Примерно в километре от этого места его автомобиль проехал камеры фотовидеофиксации со скоростью 173 километра в час, сообщили в МВД Чувашии.

На Вурнарском шоссе иномарка перевернулась и снесла стену магазина. Водитель погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU