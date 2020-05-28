В Татарстане беременную женщину с болью в животе сопроводили в больницу инспекторы ДПС
Жительница Пестречинского района республики направлялась вместе с мужем в роддом. Шли уже последние дни беременности, и медики порекомендовали ей заранее лечь в больницу. Но в пути будущая мама почувствовала себя плохо. На пути они встретили патрульный автомобиль ДПС, и обратились за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции Татарстана.
Времени на раздумье не было, и командир взвода ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД Казани старший лейтенант полиции Марат Губайдуллин, доложив о произошедшем, принял решение помочь женщине добраться до роддома. В пути он использовал световые и звуковые сигналы. Успели вовремя - через некоторое время на свет появился мальчик. Его счастливый отце перезвонил и сообщил офицеру об этом.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»