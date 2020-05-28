В Татарстане во время ночного пожара погиб мужчина
Пожар в селе Такталачук Актанышского района республики начался ночью, в 2.00, в четверг, 28 мая. Огонь заметили соседи и сразу вызвали пожарных. На улице никто не увидел хозяина горящего дома, 40 летнего мужчину. Но подступиться к дому было уже сложно - он горел открытым огнем.
Приехавшие сотрудники МЧС Татарстана сумели справиться с огнем, но дом выгорел полностью. Во время разбора завалов на месте происшествия было обнаружено тело погибшего хозяина.
- Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина возникновения огня выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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