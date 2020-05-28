В Татарстане во время ночного пожара погиб мужчина

28 Май 2020 2020-05-28T08:46:12+03:00

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Пожар в селе Такталачук Актанышского района республики начался ночью, в 2.00, в четверг, 28 мая. Огонь заметили соседи и сразу вызвали пожарных. На улице никто не увидел хозяина горящего дома, 40 летнего мужчину. Но подступиться к дому было уже сложно - он горел открытым огнем.

Приехавшие сотрудники МЧС Татарстана сумели справиться с огнем, но дом выгорел полностью. Во время разбора завалов на месте происшествия было обнаружено тело погибшего хозяина.

- Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина возникновения огня выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU