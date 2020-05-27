2020-05-27T17:31:10+03:00
Происшествия

В Татарстане депутата заподозрили в махинациях с землей на 3,2 миллиона рублей

Свою причастность к этому мужчина не признал
Олег ЛУГОВОЙ
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Подозреваемого на время следствия поместили под домашний арест.Подозреваемого на время следствия поместили под домашний арест.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В отношении 42-летнего главы Богородского сельского поселения, депутата Совета Пестречинского района Татарстана было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «мошенничество» и «превышение должностных полномочий».

Так, по версии следствия, еще в 2014 году к депутату-главе обратился знакомый и попросил помочь сделать его собственником земли в деревне Черниково.

Утверждается, что подозреваемый согласился на это и изготовил фиктивные выписки из похозяйственной книги. Получив их на руки знакомый фигуранта дела зарегистрировал право собственности на 2 участка, один их которых переоформил на третье лицо.

Кроме того, в 2015 году, как следует из материалов уголовного дела, подозреваемый вместе с пока неустановленными лицами так же сфальсифицировал выписки из похозяйственной книги. В результате чего другой гражданин зарегистрировал право собственности на участок в селе Гильдеево, а позднее также переоформил его на третье лицо.

- Ущерб от действий подозреваемого составил более 3,2 миллиона рублей. Причастность к совершению преступления мужчина не признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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