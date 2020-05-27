2020-05-27T17:41:23+03:00
Общество

В Татарстане начали продавать очередь в МФЦ

Специалисты заметили, что на прием записываются одни граждане, а приходят другие
Лика ИСАЕВА
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Руководство МФЦ просит посетителей сообщать о таких фактах.Руководство МФЦ просит посетителей сообщать о таких фактах.Фото: Екатерина СМБАТЯН
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За время пандемии у жителей Татарстана накопилось много вопросов, часть которых можно решить в МФЦ - например, провести регистрацию сделки купли-продажи имущества. Но выяснилось, что попасть туда на прием очень сложно - очереди расписаны на месяц вперед.

Нашлись предприимчивые люди, и решили торговать очередностью. Стоимость такой услуги не оглашается, но сотрудники МФЦ уже не раз сообщали руководству о том, что на прием записываются одни граждане, а приходят другие.

Об этом и заявила директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова, которая попросила всех жителей республики, столкнувшихся с предложением купить место в очереди на прием в МФЦ, сообщать о таких инцидентах. В случае необходимости посетитель может обратиться лично к сотрудникам, объяснить ситуацию и при возможности получить услугу на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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