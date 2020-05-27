2020-05-27T17:34:34+03:00
Происшествия

В Чувашии “пьяный” мотоциклист упал и сломал челюсть

Медики оказали мужчине помощь на месте ДТП, а после забрали его в больницу
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава ЧувашииФото: Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии
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Во вторник, 26 мая, около 17.00 38-летний мужчина в Ядринском районе упал со своего мотоцикла. “Скорую” на место происшествия вызвал очевидец.

- Приехавшие на вызов фельдшеры Ядринской подстанции осмотрели мужчину с запахом алкоголя изо рта и шаткой походкой и диагностировали у него перелом нижней челюсти, - сообщает пресс-служба Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

Медики оказали мужчине помощь, а после доставили его в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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