2020-05-27T17:38:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области 10% медиков, работающих с зараженными коронавирусом, находятся в депрессии

Их будут лечить экскурсиями
Алина ГАБДУЛИНА
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Для медиков будут организованы экскурсии по основным достопримечательностям региона.Для медиков будут организованы экскурсии по основным достопримечательностям региона.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Медицинская палата Ульяновской области отметила состояние медперсонала, который работает с зараженными коронавирусом. Оказалось, что у 40% из них есть проблемы с восприятием стресса, а 10% и вовсе находятся в депрессии.

- Возникает деперсонализация, когда медицинский специалист перестает видеть, ощущать пациента как отдельного индивидуума, возникает ощущение безликости тех людей, с которыми приходится работать, что, естественно, снижает эффективность работы, - замечают в Медпалате.

Так, было решено запустить проект «Спасибо медикам». Его участники могут посещать тематические локации - основные достопримечательности в Радищевском, Ульяновском, Сурском, Сенгилеевском, Теренгульском, Инзенском и Старомайнском районах. Экскурсии будут проходить каждую неделю до сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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