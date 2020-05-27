В Ульяновской области 10% медиков, работающих с зараженными коронавирусом, находятся в депрессии
Медицинская палата Ульяновской области отметила состояние медперсонала, который работает с зараженными коронавирусом. Оказалось, что у 40% из них есть проблемы с восприятием стресса, а 10% и вовсе находятся в депрессии.
- Возникает деперсонализация, когда медицинский специалист перестает видеть, ощущать пациента как отдельного индивидуума, возникает ощущение безликости тех людей, с которыми приходится работать, что, естественно, снижает эффективность работы, - замечают в Медпалате.
Так, было решено запустить проект «Спасибо медикам». Его участники могут посещать тематические локации - основные достопримечательности в Радищевском, Ульяновском, Сурском, Сенгилеевском, Теренгульском, Инзенском и Старомайнском районах. Экскурсии будут проходить каждую неделю до сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU