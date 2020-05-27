2020-05-27T17:49:59+03:00
Общество

Прокуратура обнаружила нарушения санэпидправил на кондитерской фабрике "Акульчев"

В адрес руководства предприятия вынесено постановление об устранении нарушений
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: прокуратура ТатарстанаФото: прокуратура Татарстана
Изменить размер текста:

В Набережных Челнах сотрудники прокуратуры закончили проверку кондитерской фабрики "Акульчев". Она была проведена после сообщения о том, что сразу 14 сотрудников предприятия сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Так, выяснилось, что не все работники кондитерской фабрики имеют в медицинских книжках допуск на работу на пищевом предприятии, который выдается после медосмотра, гигиенического обучения и аттестации.

- В адрес руководства предприятия "Акульчев" прокуратура внесла представление об устранении нарушений, - сообщили в пресс-службе надзорного органа Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане многодетная семья спаслась благодаря пожарному извещателю
В Казани пропал 43-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи
Размеры штрафов за сжигание сухой травы и мусора в Чувашии
Прокуратура обнаружила нарушения санэпидправил на кондитерской фабрике "Акульчев"
В Татарстане начали продавать очередь в МФЦ
В Ульяновской области 10% медиков, работающих с зараженными коронавирусом, находятся в депрессии
В Казани все автобусы выйдут на маршруты с 1 июня
В Чувашии “пьяный” мотоциклист упал и сломал челюсть
В Татарстане депутата заподозрили в махинациях с землей на 3,2 миллиона рублей
В Татарстане “путинские" выплаты могут получить более 770 тысяч детей
Самая дорогая квартира под аренду в ПФО находится в Казани
ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра
В домах Татарстана появятся постаматы для доставки продуктов питания
«Ак Барс» покидают два нападающих
В Казани бывший зек напал с ножом на пенсионера из силовых органов