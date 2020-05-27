Прокуратура обнаружила нарушения санэпидправил на кондитерской фабрике "Акульчев"

27 Май 2020 2020-05-27T17:49:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Набережных Челнах сотрудники прокуратуры закончили проверку кондитерской фабрики "Акульчев". Она была проведена после сообщения о том, что сразу 14 сотрудников предприятия сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Так, выяснилось, что не все работники кондитерской фабрики имеют в медицинских книжках допуск на работу на пищевом предприятии, который выдается после медосмотра, гигиенического обучения и аттестации.

- В адрес руководства предприятия "Акульчев" прокуратура внесла представление об устранении нарушений, - сообщили в пресс-службе надзорного органа Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU