В Казани пропал 43-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи

27 Май 2020 2020-05-27T18:12:17+03:00

О местонахождении Олега Кривоногова ничего не известно с 23 мая

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В Казани начались активные поиски 43-летнего Олега Кривоногова. Мужчина перестал выходить на связь с близкими 23 мая, и они обратились за помощью в полицию, отмечая, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Известно, что Олег ростом около 176 сантиметров имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. На кистях обеих рук у мужчины имеются татуировки. На момент пропажи на нем была черная куртка, черная кофта, синие джинсы и синие кроссовки.

Всех, кто видел Олега Кривоногова, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU