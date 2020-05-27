В Татарстане многодетная семья спаслась благодаря пожарному извещателю

27 Май 2020 2020-05-27T18:14:59+03:00

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Уже под утро, в 3.01 в среду, 27 мая, многодетную семью из шести человек в деревне Колкомерка Пестречинского района разбудил сигнал пожарного извещателя. К этому времени дом уже был весь в дыму. Семья - взрослые и трое детей, среди которых мальчик-инвалид, вышли на улицу. Пока глава семейства вызывал пожарных, его домочадцы побежали к соседям.

Огонь из сарая быстро распространялся, и вскоре полностью охватил жилой дом. К приезду пожарных он горел открытым пламенем. Такая же судьба постигла и надворные постройки, и бревенчатую баню, и гараж. Все строения находились под общей кровлей.

С огнем удалось справиться, но жилой дом и надворные постройки на общей площади 147 квадратных метров сгорели полностью.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана. - Семья, лишившаяся жилища, будет проживать у родственников в деревне Колкомерка.

ИСТОЧНИК KP.RU