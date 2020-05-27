Размеры штрафов за сжигание сухой травы и мусора в Чувашии
В Чувашии больше нельзя будет просто так жечь сухую траву, опавшую листву, части деревьев, строительные материалы и мусор в неположенных местах, ровно как и разводить костры на озелененных территориях.
Соответствующие изменения, разработанные и.о прокурора региона Александром Евграфовым и одобренные депутатами, внесены в закон Чувашии об административных правонарушениях.
Нарушителям будет грозить штраф: гражданам - от 2 до 3 тысяч рублей, должностным лицам - от 6 до 15 тысяч рублей, предпринимателям - от 20 до 30 тысяч рублей, юридическим лицам - от 150 до 200 тысяч рублей. Однако, если в течение года ситуация повторится - санкции будут увеличены.
Отметим, что протоколы за сжигание сухой травы и мусора смогут выписывать также должностные лица органов местного самоуправления.
ИСТОЧНИК KP.RU