Самая дорогая квартира под аренду в ПФО находится в Казани
Она расположилась в центре города и окна этих апартаментов выходят на реку Казанка
В месяц за нее просят 200 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Самая дорогая арендная квартира в Приволжском федеральном округе (ПФО) находится в Казани. За один месяц жизни в пятикомнатных апартаментах, а точнее 200-метровом двухуровневом пентхаусе, чьи окна выходят на реку Казанка, обойдется съемщику в 200 тысяч рублей. Сам же дом находится у Кремлевской набережной - на улице Касаткина, сообщает ЦИАН.
Второй в рейтинге стала съемная квартира в Самарской области, месяц жизни в которой стоит 190 тысяч рублей. Третьей - квартира в Уфе (180 тысяч рублей в месяц).
ИСТОЧНИК KP.RU