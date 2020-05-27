В Казани начали проводить пешеходные экскурсии по Арскому кладбищу

27 Май 2020 2020-05-27T14:35:25+03:00

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В Казани появилась пешеходная экскурсия “Некрополи Арского кладбища”. Она представляет из себя прогулку с рассказами о жизни известных горожанах, которые там похоронены. Также участникам рассказывают об отличии старообрядческих и православных захоронений, показывают склепы сына Иосифа Сталина – Василия Джугашвили, купцов Якова Шамова и Василия Ложкина, композитора Назиба Жиганова, ученого Николая Лобачевского.

- Экскурсия получилась с одной стороны таинственной, с другой – познавательной, на мой взгляд, это хорошее времяпрепровождение в период пандемии коронавируса, когда развлекательные заведения еще не работают, но можно провести время с пользой, - отмечает директор Комитета по развитию туризма Исполкома Казани Дарья Санникова.

Отметим, что в ближайшее время у входа на Арское кладбище появится карта, на которой будут отмечены места захоронения выдающихся личностей.

ИСТОЧНИК KP.RU