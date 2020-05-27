В Казани бывший зек напал с ножом на пенсионера МВД

27 Май 2020 2020-05-27T14:40:02+03:00

Перед этим они вместе несколько дней подряд отмечали день рожденья

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В больницу из квартиры из дома на улице Комарова Приволжского района доставили 50-летнего мужчину с семью ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Задержали и подозреваемого - неоднократно судимого 50-летнего знакомого потерпевшего. Как прояснила правоохранителям жена раненого, оба мужчины с 12 мая пьянствовали, отмечая 50-летний юбилей подозреваемого.

В какой-то момент оба вспомнили прошлое - один пенсионер МВД, а другой 22 года провел в колониях. Вот на этой почве между ними и вспыхнул конфликт, который бывший зек решил при помощи ножа. "Скорую" вызвала супруга потерпевшего, услышав шум и крики.

- Причастность к совершению преступления подозреваемый признал частично, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU