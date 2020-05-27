2020-05-27T12:49:12+03:00
Спорт

«Рубин» вернет болельщикам часть платы за абонементы

Дело в том, что оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей
Наиля ГАЛИМОВА
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Со 2 июня получить компенсацию можно двумя способами.Со 2 июня получить компенсацию можно двумя способами.Фото: Алина НИЗАМОВА
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15 мая РФС принял решение возобновить сезон российской премьер-лиги с 21 июня. Из-за того, что оставшиеся матчи «Рубина» пройдут без зрителей, футбольный клуб компенсирует часть затрат болельщикам, которые купили сезонные абонементы.

Со 2 июня получить компенсацию можно двумя способами. Первый, это возврат денежных средств, причем сумму компенсации рассчитают следующим образом: цену абонемента за вычетом всех скидок разделят на 15 домашних матчей чемпионата, и затем умножат на 5 матчей без зрителей.

Второй способ - получить клубный сертификат, сумму депозита которого рассчитают так же, как и сумму возврата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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