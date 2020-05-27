«Рубин» вернет болельщикам часть платы за абонементы
15 мая РФС принял решение возобновить сезон российской премьер-лиги с 21 июня. Из-за того, что оставшиеся матчи «Рубина» пройдут без зрителей, футбольный клуб компенсирует часть затрат болельщикам, которые купили сезонные абонементы.
Со 2 июня получить компенсацию можно двумя способами. Первый, это возврат денежных средств, причем сумму компенсации рассчитают следующим образом: цену абонемента за вычетом всех скидок разделят на 15 домашних матчей чемпионата, и затем умножат на 5 матчей без зрителей.
Второй способ - получить клубный сертификат, сумму депозита которого рассчитают так же, как и сумму возврата.
ИСТОЧНИК KP.RU
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