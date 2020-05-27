В чувашской Козловке уличную сцену благоустроят за 6 миллионов рублей
Речь идет об объекте на набережной Волги
Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 4 июня.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что уличную сцену на набережной реки Волги в Козловке ждет благоустройство. На это власти готовы потратить более 6,2 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчик отремонтирует не только саму сцену, но и бетонный амфитеатр, где обычно сидят зрители. Кроме того, он должен будет построить крытую сцену.
Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 4 июня. Работы он должен будет завершить до 1 октября текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU