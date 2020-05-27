2020-05-27T10:57:38+03:00
Общество

Чувашия купит 15 школьных автобусов за 33,7 миллиона рублей

Тендер опубликовало министерство образования и науки республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 5 июня.Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 5 июня.Фото: Валерий РОМАНОВ
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Стало известно, что министерство образования и науки Чувашии планирует купить 15 школьных автобусов. На это выделено более 33,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в каждом автобусе ПАЗ-32053-70 (или эквивалентных) должно быть от 20 до 30 сидячих мест, техограф, ГЛОНАСС, желтый проблесковый маячок и автономный отопитель. Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 5 июня. Транспорт он должен будет поставить в течение 60 дней со дня подписания контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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