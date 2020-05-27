В Ульяновской области иномарка сбила 7-летнего ребенка

27 Май 2020 2020-05-27T10:21:11+03:00

По предварительным данным, мальчик перебегал проезжую часть слева на право по ходу движения транспортных средств. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

ДТП произошло у дома №309 на улице Куйбышева в Димитровграде

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Во вторник, 26 мая, у дома №309 на улице Куйбышева в Димитровграде автомобиль “Дэу Матиз” сбил семилетнего пешехода. По предварительным данным, мальчик перебегал проезжую часть слева на право по ходу движения транспортных средств. За рулем иномарки находилась 32-летняя женщина.

- В результате ДТП пешеход обращался в медицинское учреждение назначено лечение, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

В этот же день в Инзе автомобиль “ВАЗ 21101” сбил 60-летнюю женщину. Авария произошла в 11.15 у дома №5 на улице Заводская. Предварительно, пешеход переходила дорогу по “зебре”. За рулем легковушки находилась 23-летняя девушка.

- . В результате ДТП пешеход госпитализирована, - отмечают автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU