В Казани иномарка сбила на "зебре" женщину-пешехода
Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 мая в 13.20 на улице Салимжанова в Вахитовском районе столицы Татарстана. С прилегающей территории на дорогу выезжал автомобиль "Лексус RX350", которым управлял 22-летний водитель. Молодой человек не уступил дорогу и сбил 45-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на свой разрешающий сигнал светофора.
- В результате наезда пострадавшая получила травму головы, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - Возбуждено административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
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