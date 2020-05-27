В Казани иномарка сбила на "зебре" женщину-пешехода

27 Май 2020 2020-05-27T09:16:49+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 мая в 13.20 на улице Салимжанова в Вахитовском районе столицы Татарстана. С прилегающей территории на дорогу выезжал автомобиль "Лексус RX350", которым управлял 22-летний водитель. Молодой человек не уступил дорогу и сбил 45-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на свой разрешающий сигнал светофора.

- В результате наезда пострадавшая получила травму головы, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - Возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU