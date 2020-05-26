Сергей Шойгу: в Казани массово модернизируют бомбардировщики Ту-22МЗ

26 Май 2020 2020-05-26T18:22:28+03:00

Изменить размер текста: A A

На казанском авиационном заводе массово модернизируют дальние бомбардировщики Ту-22МЗ. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил “Интерфакс” со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

Известно, что такие самолеты успешно патрулируют воздушное пространство вблизи российских границ.

Напомним, что модернизированный Ту-22М3 был представлен в Казани в августе 2018 года. Первый его образец взлетел 28 декабря того же года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США обновленный бомбардировщик Ту-22М3, который собирают в Казани, назвали «смертельной угрозой»

В США высоко оценили модернизированный бомбардировщик и его возможности борьбы против наземных целей и кораблей. Отметили, правда, и проблемы с незаметностью ТУ-22М3 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU