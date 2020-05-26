Сергей Шойгу: в Казани массово модернизируют бомбардировщики Ту-22МЗ
На казанском авиационном заводе массово модернизируют дальние бомбардировщики Ту-22МЗ. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил “Интерфакс” со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.
Известно, что такие самолеты успешно патрулируют воздушное пространство вблизи российских границ.
Напомним, что модернизированный Ту-22М3 был представлен в Казани в августе 2018 года. Первый его образец взлетел 28 декабря того же года.
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ИСТОЧНИК KP.RU