В Марий Эл УФСИН впервые провел прием сидящих в колониях по телефону
В Марий Эл впервые провели прием осужденных граждан по телефону. Последних заранее предупредили о мероприятии, и в назначенное время сотрудники режимных учреждений предоставили осужденным возможность позвонить по телефону и задать интересующие их вопросы.
- В ходе «прямой линии» к специалистам обратилось восемь человек. Задаваемые вопросы касались различных сфер деятельности - возможность перевода в другой регион для отбывания наказания, порядок выплат, положенных после освобождения из мест лишения свободы, вопросы по оказанию медицинской помощи в учреждениях и другие. Жалоб на условия содержания в учреждениях не поступало, - сообщила пресс-служба УФСИН Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU