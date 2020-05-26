В Марий Эл УФСИН впервые провел прием сидящих в колониях по телефону

26 Май 2020 2020-05-26T19:05:38+03:00

В ходе «прямой линии» к специалистам республики обратилось восемь человек

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В Марий Эл впервые провели прием осужденных граждан по телефону. Последних заранее предупредили о мероприятии, и в назначенное время сотрудники режимных учреждений предоставили осужденным возможность позвонить по телефону и задать интересующие их вопросы.

- В ходе «прямой линии» к специалистам обратилось восемь человек. Задаваемые вопросы касались различных сфер деятельности - возможность перевода в другой регион для отбывания наказания, порядок выплат, положенных после освобождения из мест лишения свободы, вопросы по оказанию медицинской помощи в учреждениях и другие. Жалоб на условия содержания в учреждениях не поступало, - сообщила пресс-служба УФСИН Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU