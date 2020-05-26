В Марий Эл создадут управление капительного строительства

26 Май 2020 2020-05-26T18:37:27+03:00

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Постановлением правительства Марий Эл было учреждено создание республиканского ГКУ “Управление капительного строительства”. Оно возьмет на себя функции госзаказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства для нужд региона.

- Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марий Эл, полномочия собственника имущества - Министерство государственного имущества республики, - говорится в документе.

В новом управлении будет работать 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU