От больницы скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии через суд требуют 28,6 миллиона рублей
С иском в Арбитражный суд обратился подрядчик, проводивший в учреждении капремонт
Дата рассмотрения обращения пока не назначена.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Арбитражный суд Чувашии с иском к Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Минздрава региона обратилось ООО “Юман”. Ранее с этой организацией был заключен контракт на 27 миллионов рублей на проведение капитального ремонта медучерждения.
Истец через суд требует от БСМП 28,6 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел. Дата рассмотрения обращения пока не назначена.
ИСТОЧНИК KP.RU