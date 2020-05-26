От больницы скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии через суд требуют 28,6 миллиона рублей

26 Май 2020 2020-05-26T17:08:17+03:00

С иском в Арбитражный суд обратился подрядчик, проводивший в учреждении капремонт

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В Арбитражный суд Чувашии с иском к Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Минздрава региона обратилось ООО “Юман”. Ранее с этой организацией был заключен контракт на 27 миллионов рублей на проведение капитального ремонта медучерждения.

Истец через суд требует от БСМП 28,6 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел. Дата рассмотрения обращения пока не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU