Житель Йошкар-Олы срезал с ноги отслеживающий браслет и попытался сдать его в комиссионку

26 Май 2020 2020-05-26T19:00:48+03:00

Пропажу же спецустройства мужчина объяснил тем, что его ограбили

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Житель Йошкар-Олы попался на небольшом преступлении, и суд избрал для него ограничение свободы как меру наказания. Для контроля за поведением мужчины на его ногу прицепили отслеживающий браслет.

Но однажды горожанин пришел в полицию и сообщил, что стал жертвой дерзкого грабежа. Мол шел домой, никого не обижал, как вдруг на него напали. Поживиться у мужчины было нечем, и тогда злоумышленники якобы забрали ценную вещь - тот самый отслеживающий браслет.

Правда в ходе полицейской проверки выяснилось, что спецсутройтсво со своей ноги мужчина снял сам, по пьяни. Он решил сдать браслет в комиссионку, вот только там такой "товар" не приняли. Тогда йошкаролинец выбросил его и пошел в полицию придумав историю о грабеже.

- За заведомо ложный донос мужчина в итоге наказан штрафом в размере 18 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Йошкар-Олы.

ИСТОЧНИК KP.RU