В Татарстане сотрудники ГИБДД отговорили девушку от суицида
В Зеленодольске во время патрулирования города сотрудники ГИБДД получили от дежурного информацию, что на общем балконе на восьмом этаже местной высотки стоит девушка и судя по всему она задумала суицид. Инспекторы сразу выехали по указанному адресу
Пока старший инспектор Юрий Карасев докладывал дежурному о происходящем, его напарник - капитан полиции Евгений Зинин, поднялся на восьмой этаж к девушке.
Офицер во время длительного разговора по душам сумел отговорить девушку от страшного поступка, в результате чего она передумала и вернулась обратно в подъезд.
В это время к дому уже подъехали сотрудники МЧС Татарстана и "скорой". Они оказывали поддержку и психологическую помощь девушке.
В Татарстане сотрудники ГИБДД отговорили девушку от суицида.
ИСТОЧНИК KP.RU