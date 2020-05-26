26 Май 2020 2020-05-26T17:54:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Зеленодольске во время патрулирования города сотрудники ГИБДД получили от дежурного информацию, что на общем балконе на восьмом этаже местной высотки стоит девушка и судя по всему она задумала суицид. Инспекторы сразу выехали по указанному адресу

Пока старший инспектор Юрий Карасев докладывал дежурному о происходящем, его напарник - капитан полиции Евгений Зинин, поднялся на восьмой этаж к девушке.

Офицер во время длительного разговора по душам сумел отговорить девушку от страшного поступка, в результате чего она передумала и вернулась обратно в подъезд.

В это время к дому уже подъехали сотрудники МЧС Татарстана и "скорой". Они оказывали поддержку и психологическую помощь девушке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/781399" frameborder="0"></iframe> В Татарстане сотрудники ГИБДД отговорили девушку от суицида.

ИСТОЧНИК KP.RU