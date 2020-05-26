В Чувашии КАМАЗ выехал на "красный" и спровоцировал массовое ДТП

26 Май 2020 2020-05-26T16:28:49+03:00

В результате аварии пострадал один человек [фото]

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Днем в понедельник, 25 мая, возле деревни Большие Карачуры в Чебоксарском районе произошла массовая авария. По данным ГИБДД Чувашии, грузовой КАМАЗ проехал перекресток на красный сигнал светофора, из-за чего столкнулся со встречным автомобилем “Шкода-Кадиак”. От удара иномарку отбросило на другое авто - “Ладу Весту”.

В результате ДТП пострадала водитель “Шкоды”. Женщина была госпитализирована.

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU