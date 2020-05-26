2020-05-26T11:33:12+03:00
Происшествия

В Ульяновской области легковушка съехала в кювет и перевернулась: один человек погиб

Смертельная авария произошла на автодороге “Татарский Шмалак - Мордовский Шмалак” в Павловском районе
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской областиФото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
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В понедельник, 26 мая, на 2 километре автодороги “Татарский Шмалак - Мордовский Шмалак” в Павловском районе Ульяновской области произошла смертельная авария. Автомобиль “ВАЗ 219010” съехал в кювет и опрокинулся. 41-летний водитель легковушки не справился с управлением.

- В результате ДТП водитель «ВАЗ 219010» от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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