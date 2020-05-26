В Ульяновске спасатели помогли пострадавшим в ДТП

26 Май 2020 2020-05-26T18:59:50+03:00

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Рано утром в понедельник, 25 мая, в службу спасения сообщили об аварии на развязке Маргелова-Антонова в Заволжском районе Ульяновска. Когда на место прибыли спасатели, они увидели разбитую иномарку, в которой находились два человека: водитель в шоковом состоянии и зажатый пассажир.

Фото: МБУ "Управление гражданской защиты Ульяновска"

- Пострадавшего пассажира деблокировали при помощи гидравлического инструмента, и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. Работа проводилась совместно с пожарными СПСЧ ГУ МЧС Ульяновской области, - сообщает первый замначальника Управления гражданской защиты Ульяновска Андрей Тамбовский.

Причина ДТП устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU