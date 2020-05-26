В Ульяновске спасатели помогли пострадавшим в ДТП
Рано утром в понедельник, 25 мая, в службу спасения сообщили об аварии на развязке Маргелова-Антонова в Заволжском районе Ульяновска. Когда на место прибыли спасатели, они увидели разбитую иномарку, в которой находились два человека: водитель в шоковом состоянии и зажатый пассажир.
Фото: МБУ "Управление гражданской защиты Ульяновска"
- Пострадавшего пассажира деблокировали при помощи гидравлического инструмента, и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. Работа проводилась совместно с пожарными СПСЧ ГУ МЧС Ульяновской области, - сообщает первый замначальника Управления гражданской защиты Ульяновска Андрей Тамбовский.
Причина ДТП устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU