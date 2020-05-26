В Чувашии закрыли роддом, перепрофилировав его в больницу для лечения covid-19

26 Май 2020 2020-05-26T09:13:58+03:00

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В республике фиксируют рост заболевших COVID-19 в Алатыре и Алатырском районе, и для лечения заболевших минздрав Чувашии принял решение о перепрофилировании местного роддома. Штат медицинских работников родильного отделения сокращаться не будет - вынужденная мера предпринята на тот период, пока ситуация с коронавирусной инфекцией в республике не стабилизируется.

- Это предпринято только в связи с крайней необходимостью, ведь с начала года в роддоме родилось 106 детей, это в среднем 3-4 родов в неделю, тогда как число ковидных больных стремительно растет, в том числе и из-за несоблюдения населением режима самоизоляции, - отметили в минздраве республике.

Для рожениц предусмотрели варианты: или заблаговременно обращаться за медпомощью, и тогда их на спецавтомобиле с сопровождением медика отправят в роддом в Шумерля; или остаться в Алатыре, где для оказания экстренной помощи в хирургическом корпусе будут оставлены 2 койко-места для рожениц и 4 койко-места – для гинекологических больных.

Женская консультация будет работать в прежнем режиме.

Всем медицинским работникам, работающим с больными COVID-19, стимулирующие выплаты будут перечислены в полном объеме. Главный врач и его заместители таких выплат не получат.

ИСТОЧНИК KP.RU