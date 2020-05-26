2020-05-26T08:09:55+03:00
Происшествия

В Татарстане отец воспитывал сыновей кулаками

Возбуждено уголовное дело по статье "Истязания"
Лика ИСАЕВА
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Возбуждено уголовное дело по факту побоевВозбуждено уголовное дело по факту побоевФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Буинска было возбуждено по статье "Истязание", сообщили в СУ СКР Татарстана.

По мнению следствия, мужчина кулаками воспитывал родных сыновей. Когда он оставался наедине со своими мальчиками 10 и шести лет, то в пьяном угаре без повода или за незначительные прегрешения избивал их по головам. Продолжалось это с января по май, пока 8 мая его жена и мать мальчиков, вернувшись домой с работы, не увидела избитых детей и не обратилась к медикам. Жалеть мужа женщина не стала, сразу написала на него заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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